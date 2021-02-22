Наставник «Витязя» еще надеется на попадание в плей-офф КХЛ

Михаил Кравец Фото: globallookpress.com
«В первом и втором периоде мы не уступали сопернику, но не использовали свои моменты.
Третий гол стал решающим, нельзя упрекнуть игроков в желании, но мастерство сказалось.
Все равно ситуация зависит от нас, от наших побед. Надеяться на поражения "Спартака" не нужно», — цитирует тренера сайт КХЛ.
«Витязь» потерпел третье поражение подряд, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф.
Команда отстает на три очка от «Спартака», который с 60-ю очками занимает восьмое место.