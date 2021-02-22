Наставник «Витязя» еще надеется на попадание в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Витязя»после поражения от(1:5) заявил, что команда еще не рассталась с надеждами на попадание в плей-офф КХЛ.

«В первом и втором периоде мы не уступали сопернику, но не использовали свои моменты.

Третий гол стал решающим, нельзя упрекнуть игроков в желании, но мастерство сказалось.

Все равно ситуация зависит от нас, от наших побед. Надеяться на поражения "Спартака" не нужно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Витязь» потерпел третье поражение подряд, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

Команда отстает на три очка от «Спартака», который с 60-ю очками занимает восьмое место.