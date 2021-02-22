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    Минское «Динамо» и «Северсталь» пробились в плей-офф КХЛ

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Северсталь Йокерит Витязь Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» пробились в плей-офф Кубка Гагарина.

    Минское «Динамо»
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    Минское «Динамо»

    Путевки в плей-офф КХЛ им гарантировало поражение «Витязя» в матче регулярного чемпионата с финским «Йокеритом» (1:5).

    От Западной конференции осталось определить последнего участника. За это место ведут борьбу «Витязь» и «Спартак».

    Ранее от «Запада» в плей-офф вышли ЦСКА, СКА, «Динамо», «Локомотив» и «Йокерит».

    От Восточной конференции уже известны все восемь участников: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист», «Торпедо» и «Барыс».

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