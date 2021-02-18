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    СКА уступил «Динамо» в Петербурге

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    Питерский СКА потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — «Динамо»
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    СКА — «Динамо»

    В составе победителей дубль оформил Юусо Хиетанен, еще раз отличился Оскар Линдберг . Два ассиста записал на свой счет Дмитрий Яшкин.

    Шайбу армейцев забросил Мальте Стрёмвалль.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Хиетанен — 5 (Кагарлицкий, Яшкин), 8:58 — 0:1. Хиетанен — 6 (бол., Шипачев, Яшкин), 14:28 — 0:2. Стремвалль — 14 (Хафизуллин), 31:34 — 1:2. Линдберг — 10 (п.в., Тарасов), 59:27 — 1:3Вратари: Самонов (58:28 — 58:53, 59:13 — 59:27) — ЕременкоБроски: 21 (7+7+7) — 25 (5+11+9)Штраф: 10 — 6

    После этой игры «Динамо» набрало 78 очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 76 очками занимает на «Западе» второе место.

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