ЦСКА одержал победу над «Витязем» и выиграл дивизион Тарасова

Московскийодержал домашнюю победу над подольским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Джон Гилмор и Сергей Андронов.

Единственную шайбу гостей забросил Артём Бородкин.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Локтионов — 3 (бол., Гилмор, Робинсон), 10:39 — 1:0. Бородкин — 2 (Моисеев, Бардаков), 11:04 — 1:1. Гилмор — 3 (Окулов), 24:16 — 2:1. Андронов — 14 (Карнаухов, Афанасьев), 40:24 — 3:1Вратари: Юханссон — Тодыков (59:29)Броски: 23 (11+4+8) — 31 (9+12+10)Штраф: 6 — 2

Победа гарантировала ЦСКА первое место в дивизионе Тарасова. Московский клуб в девятый раз выигрывает свой дивизион.

Если москвичи обыграют «Трактор» 18 февраля, то обеспечат себе первое место в конференции.