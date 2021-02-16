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    ЦСКА одержал победу над «Витязем» и выиграл дивизион Тарасова

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — «Витязь»
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    ЦСКА — «Витязь»

    В составе победителей отличились Андрей Локтионов, Джон Гилмор и Сергей Андронов.

    Единственную шайбу гостей забросил Артём Бородкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Локтионов — 3 (бол., Гилмор, Робинсон), 10:39 — 1:0. Бородкин — 2 (Моисеев, Бардаков), 11:04 — 1:1. Гилмор — 3 (Окулов), 24:16 — 2:1. Андронов — 14 (Карнаухов, Афанасьев), 40:24 — 3:1Вратари: Юханссон — Тодыков (59:29)Броски: 23 (11+4+8) — 31 (9+12+10)Штраф: 6 — 2

    Победа гарантировала ЦСКА первое место в дивизионе Тарасова. Московский клуб в девятый раз выигрывает свой дивизион.

    Если москвичи обыграют «Трактор» 18 февраля, то обеспечат себе первое место в конференции.

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