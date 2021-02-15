Квартальнов: Рига — молодая дерзкая команда, в этом году у нас с ними не получалось

Главный тренер «Ак Барса»подвел итоги матча противиз Риги (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы довольны победой, хотя минусов тоже было достаточно. Пропустили сразу в меньшинстве, хорошо, что забили потом.

Знаете, Рига — молодая дерзкая команда, в этом году у нас с ними не получалось.

Они были свежие, заряженные, менялись, накладывали смены, мы сегодня с этими вещами запаздывали. Но здорово, что забили голы и в конце доиграли без нервотрепки.

Галимов неплохо смотрелся. У него было много моментов и в каких-то он должен был забивать — были шансики.

Но, опять же, так получилось, что Найджел Доус пока вылетел. Но Артем неплохо смотрелся, звено три гола забило. Думаю, он там достойно сыграл», — цитирует тренера сайт казанцев.