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    • Сборная России выиграла у Финляндии в матче Евротура
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    Ларионов: Целостной игры не получилось. Но первый матч — самый сложный

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Шведские хоккейные игры Евротур
    Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу подопечных над Финляндией (3:2) в рамках очередного этапа Евротура, который проходит в Швеции.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Был непростой матч по разным причинам. Во-первых, была адаптация к площадке, хотя мы и привыкли играть на больших площадках.

    Но тут понадобилось время, чтобы понять, где ты можешь идти в атаку, где ты можешь обороняться, чтобы не было дыр в обороне. Целостной игры на самом деле не получилось. Но первый матч — самый сложный.

    Рад, что ребята отыграли в свою силу и выиграли матч. Для нас сейчас важна победа, потому что у нас молодая команда, которая полтора дня тренируется вместе. В этом плане, три очка — есть три очка.

    Да, второй период явно отличался от первого. Честно говоря, мы потеряли контроль над игрой, потеряли контроль шайбы, отдали сопернику периметр.

    Конечно, у нас были опасные моменты, но в целом большой целостности не было и не получилось увидеть то, что хотели. Опять же, это не оправдание, а скорее объяснение.

    Но это был первый матч на турнире и большая площадка. Нужно отдать должное сопернику — это опытная команда, которая играла в хороший агрессивный хоккей.

    Они накрывали нас, не давали возможность распоряжаться шайбой. Хочется видеть более зрелищную игру.

    Не знаю, как она смотрелась с экранов, но хочется видеть более зрелые ходы от защитников, более спокойные действия нападающих, больше контроля шайбы.

    Победа есть победа. Ребята заслужили ее. Мы потеряли Хуснутдинова, скорее всего, на долгое время. Хочу поздравить всех болельщиков, всех кто смотрел и переживал.

    Мы уже обсудили пару вариантов. У нас есть два центральных, которые в этом матче не играли — это Рубцов и Моисеев. Наверняка, вечером еще обсудим эти варианты.

    Подумаем, какие коррективы внести по звеньям, чтобы был необходимый баланс в команде. Нам необходимы творческие центральные, которые могут созидать, могут связывать звенья. Уже на тренировке посмотрим новые сочетания.

    У нас есть план, который мы озвучили перед началом турнира. У нас есть тренер вратарей Рашид Давыдов, который контролирует ситуацию.

    Я думаю, что сыграют и Аскаров, и Тарасов. Но решающее слово будет за тренером вратарей. Посмотрим, у нас еще есть полтора дня до следующего матча», — приводи слова тренера пресс-служба ФХР.

    Следующую игру россияне проведут 13 февраля против Швеции. Финны в этот день сыграют с чехами.

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