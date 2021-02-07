«Авангард» — «Нефтехимик»: счет матча 4:2, обзор голов

Хоккеисты «Авангарда»
ХК «Авангард»
Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Семенов (7 минута), Корбан Найт (27), Алексей Емелин (34) и Клим Костин (60).
У «Нефтехимика» отличились Александр Брынцев (4) и Булат Шафигуллин (54).
Это шестое подряд поражение нижнекамского клуба.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Брынцев — 3 (Гудачек, Энлунд), 3:07 — 0:1. Семенов — 9 (бол., Зернов, Ковальчук), 6:32 — 1:1. Найт — 17 (Покка, Костин), 26:37 — 2:1. Емелин — 6 (Буше), 33:17 — 3:1. Шафигуллин — 7 (Галузин), 53:16 — 3:2. Костин — 3 (п.в., Буше), 59:45 — 4:2Вратари: Бобков — Иванников (59:05 — 59:45)Штраф: 4 — 10Броски: 32 (8+15+9) — 27 (12+5+10)
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции (75 очков), а «Нефтехимик» — 11-е (32 очка).