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    «Амур» выиграл у «Сибири» и сохранил шансы на выход в плей-офф

    «Амур» — «Сибирь»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Хабаровский «Амур» обыграл новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Кирилл Рассказов
    Кирилл Рассказов

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

    У победителей отличились Кирилл Рассказов (9 минута), Доминик Машин (22) и Владимир Михасенок (29).

    В составе гостей точный бросок нанес Александр Шаров (52).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Рассказов — 8 (Васильев, Г. Зогорна), 8:11 — 1:0. Машин — 3 (Рассказов, Г. Зогорна), 21:47 — 2:0. Михасенок — 2 (Турбин, Кузнецов), 28:11 — 3:0. Шаров — 5 (бол., Вл. Ушенин, Ли), 51:48 — 3:1Вратари: Аликин — Сятери (57:03)Штраф: 6 — 2Броски: 28 (12+9+7) — 40 (6+20+14)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место (42 очка) и сохраняет шансы на выход в плей-офф. «Сибирь» идет девятой (48 очков).

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