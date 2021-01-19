ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 16:55
    • Месси избежал длительной дисквалификации
  • 19:36
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Северстали»
  • 19:30
    • «Металлург» разгромил «Локомотив»
  • 19:29
    • «Авангард» на выезде победил «Трактор», у Ковальчука два очка
  • 19:16
    • СКА взял верх над «Автомобилистом»
    Все новости спорта

    СКА взял верх над «Автомобилистом»

    Хоккей КХЛ Автомобилист СКА Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Единственную шайбу хозяев забросил Павел Дацюк в первом период.

    Армейцы ответили точными бросками Антона Бурдасова, Ивана Морозова и Максима Грошева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
    Голы: Дацюк — 11 (Голышев, Геноуэй), 7:16 — 1:0. Бурдасов — 19 (бол., Морозов, Бенгтссон), 26:02 — 1:1. Морозов — 9 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 32:09 — 1:2. Грошев — 1 (Ожиганов, Подколзин), 37:46 — 1:3Вратари: Коварж (Гросс, 26:38, 58:33) — ХелльбергБроски: 19 (9+2+8) — 29 (8+17+4)Штраф: 8 — 6

    СКА набрал 64 очка в 48 играх и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Автомобилиста» 59 очков после 48 игр и пятая позиция на Востоке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Обгонит ли «Боруссия» леверкузенцев в таблице Бундеслиги?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Севильцы сообразят гол до перерыва
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.75
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч АЕК — Аполлон Смирнис
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие