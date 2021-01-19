СКА взял верх над «Автомобилистом»

Единственную шайбу хозяев забросил Павел Дацюк в первом период.
Армейцы ответили точными бросками Антона Бурдасова, Ивана Морозова и Максима Грошева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы: Дацюк — 11 (Голышев, Геноуэй), 7:16 — 1:0. Бурдасов — 19 (бол., Морозов, Бенгтссон), 26:02 — 1:1. Морозов — 9 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 32:09 — 1:2. Грошев — 1 (Ожиганов, Подколзин), 37:46 — 1:3Вратари: Коварж (Гросс, 26:38, 58:33) — ХелльбергБроски: 19 (9+2+8) — 29 (8+17+4)Штраф: 8 — 6
СКА набрал 64 очка в 48 играх и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Автомобилиста» 59 очков после 48 игр и пятая позиция на Востоке.