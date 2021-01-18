ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс МэддисонМэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»
  • 12:54
    • Проведение ЧМ-2021 в Белоруссии могут отменить уже сегодня
  • 09:14
    • «Денвер» проиграл «Юте», «Нью-Орлеан» победил «Сакраменто»
  • 07:48
    • Месси грозит длительная дисквалификация
  • 01:47
    • «Атлетик» одолел «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
  • 07:00
    • Месси получил первую красную карточку в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Малкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в первых трех матчах сезона

    Хоккей Питтсбург Пингвинз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Питтсбурга Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона Кэпиталз» (4:3 Б).

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Таким образом, 34-летний россиянин до сих пор не отметился результативными действиями в новом сезоне.

    Серия Малкина без набранных очков составляет уже три матча. Это первый случай в карьере форварда «Питтсбурга», когда он ни разу не забивал и не ассистировал партнерам в трех стартовых матчах сезона.

    Для Малкина это 14-й сезон в НХЛ. За это время он успел провести 910 матчей регулярного сезона, в которых набрал 1 076 (416+660) очков.

    В ночь с 19 на 20 января по московскому времени «Пингвинз» и «Кэпиталз» вновь сыграют в Питтсбурге.

    Обзор матча «Питтсбург» — «Вашингтон»
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Арсенал» к победам?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Милан» продолжит побеждать
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Детройт» воспользуется проблемами «Коламбуса»?
  • «Детройт» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фенербахче — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие