Малкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в первых трех матчах сезона

Нападающий «Питтсбурга Пингвинз»не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона Кэпиталз» (4:3 Б).

Таким образом, 34-летний россиянин до сих пор не отметился результативными действиями в новом сезоне.

Серия Малкина без набранных очков составляет уже три матча. Это первый случай в карьере форварда «Питтсбурга», когда он ни разу не забивал и не ассистировал партнерам в трех стартовых матчах сезона.

Для Малкина это 14-й сезон в НХЛ. За это время он успел провести 910 матчей регулярного сезона, в которых набрал 1 076 (416+660) очков.

В ночь с 19 на 20 января по московскому времени «Пингвинз» и «Кэпиталз» вновь сыграют в Питтсбурге.