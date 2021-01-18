Малкин впервые в карьере не набрал ни одного очка в первых трех матчах сезона

Евгений Малкин
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Таким образом, 34-летний россиянин до сих пор не отметился результативными действиями в новом сезоне.
Серия Малкина без набранных очков составляет уже три матча. Это первый случай в карьере форварда «Питтсбурга», когда он ни разу не забивал и не ассистировал партнерам в трех стартовых матчах сезона.
Для Малкина это 14-й сезон в НХЛ. За это время он успел провести 910 матчей регулярного сезона, в которых набрал 1 076 (416+660) очков.
В ночь с 19 на 20 января по московскому времени «Пингвинз» и «Кэпиталз» вновь сыграют в Питтсбурге.
Обзор матча «Питтсбург» — «Вашингтон»