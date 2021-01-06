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    Каспарайтис: Нужно менять отношение молодежи к хоккею

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Финляндии
    Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис после поражения молодежной сборной России от Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 (1:4) подвел итоги турнира.

    Дарюс Каспарайтис
    Дарюс Каспарайтис

    «Насчет лучшего игрока турнира в составе сборной России — я только знаю, что в Америке много говорят о вратаре, Аскарове, что он подает большие надежды, но турнир он не очень хорошо провел. Так говорят журналисты в Америке.

    Убирать ли Ларионова? Я не думаю. Игорь работает главным тренером только первый год. Как можно увольнять тренера после первого такого турнира? Думаю, что нужно дать время. Помню, когда играл в молодежке, мы и без тренера всех обыгрывали. Если так подумать, это ведь команда играет. Помню, кто у меня был тренером, но не помню, чтобы я делал то, что мне говорит тренер. Я выходил, играл за команду и бился до смерти.

    Сейчас просто такие времена, ты можешь поставить тренером кого хочешь. Не думаю, что будет какая-то разница. Нужно просто менять отношение молодежи к хоккею, к стране. Все думают про НХЛ и большие контракты. А мы раньше думали о том, чтобы купить мороженое», — приводит слова Каспарайтиса Sport24. 0

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