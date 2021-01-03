США пробилась в полуфинал МЧМ, Россия сыграет с Канадой

Фрагмент матча
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В составе победителей дублем отметился Джон Фариначчи. Еще по голу забили Артур Калиев, Коул Кофилд и Мэттью Бенирс.
У проигравших отличились Матей Кашлик и Доминик Сойка.
Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала
Голы: Калиев, 10:44 (бол.). Фариначчи, 31:55, 55:46. Кофилд, 36:53 (бол.). Бенайерс, 58:36 (п.в.). — Каслик, 38:32. Сойка, 49:50 (бол.)
Таким образом, команда США последней пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Финляндией. Сборная России как худшая из полуфиналистов по показателям на групповом этапе будет противостоять лучшей команде предварительного раунда — хозяевам МЧМ канадцам.
Полуфинальные встречи в Эдмонтоне состоятся 5 января..Stat1Match США (U-20) — Словакия (U-20) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) 0