США пробилась в полуфинал МЧМ, Россия сыграет с Канадой

В заключительном четвертьфинале молодежного чемпионата 2021 года по хоккею сборнаяобыграла командусо счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

В составе победителей дублем отметился Джон Фариначчи. Еще по голу забили Артур Калиев, Коул Кофилд и Мэттью Бенирс.

У проигравших отличились Матей Кашлик и Доминик Сойка.

Молодежный чемпионат мира. 1/4 финала Голы: Калиев, 10:44 (бол.). Фариначчи, 31:55, 55:46. Кофилд, 36:53 (бол.). Бенайерс, 58:36 (п.в.). — Каслик, 38:32. Сойка, 49:50 (бол.)

Таким образом, команда США последней пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Финляндией. Сборная России как худшая из полуфиналистов по показателям на групповом этапе будет противостоять лучшей команде предварительного раунда — хозяевам МЧМ канадцам.

Полуфинальные встречи в Эдмонтоне состоятся 5 января..Stat1Match США (U-20) — Словакия (U-20) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) 0