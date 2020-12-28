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    «Северсталь» забросила семь шайб «Нефтехимику»

    Хоккей КХЛ Северсталь Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 7:2 (3:2, 1:0, 3:0).

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей дубль оформил Егор Морозов, еще по разу отличились Якоб Берглунд, Владислав Кодола, Даниил Вовченко, Андрей Алексеев и Владислав Провольнев.

    За «Нефтехимик» шайбы забросили Кирилл Воробьев и Брэндон Макмиллан.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 7:2 (3:2, 1:0, 3:0)
    Голы: Берглунд — 3 (Морозов), 0:17 — 1:0. Воробьев — 3 (Чивилев, Шиксатдаров), 2:06 — 1:1. Морозов — 6 (Лишка, Берглунд), 5:20 — 2:1. Макмиллан — 1 (бол., Порядин), 15:24 — 2:2. Кодола — 7 (Петунин, Вовченко), 15:57 — 3:2. Вовченко — 12 (бол., Гераськин, Кодола), 34:03 — 4:2. Алексеев — 1 (Думбадзе, Казаков), 46:08 — 5:2. Морозов — 7 (Лишка, Лалонд), 52:51 — 6:2. Провольнев — 9 (Гераськин), 57:05 — 7:2Вратари: Подъяпольский — Барулин (Иванников, 34:42)Броски: 25 (7+7+11) — 24 (8+6+10)Штраф: 4 — 4

    «Северсталь» прервала серию из трех поражений и занимает пятое место в Западной конференции, набрав 45 очков в 40 матчах.

    «Нефтехимик» проиграл в девятый раз подряд. Нижнекамская команда находится на последней 12-й строчке таблицы «Восток», имея 20 очков после 39 встреч. 0

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