Ларионов рассказал, есть ли у него претензии к вратарю после игры с Чехией

Главный тренер молодежной сборной Россииоценил игру некоторых хоккеистов в матче МЧМ-2021 против Чехии (0:2).

«Доволен ли игрой Аскарова в двух матчах МЧМ? Он играет великолепно, мы не беспокоимся на его счет. Сегодня соперник создал несколько хороших моментов, забил два хороших гола. Не считая этого, он действовал надежно. У нас нет вопросов к его игре.

Будем ли что-то менять в большинстве? Матч только закончился. Будем смотреть разные варианты в ближайшие пару дней до матча с Австрией. Посмотрим, что мы сможем сделать. Нам нужно забить несколько голов, матч с Австрией можно будет использовать, чтобы вернуть уверенность. Мы уважаем этого соперника, нам надо будет показать свой лучший хоккей.

Абрамов? Чемпионат мира не может обойтись без травм. Посмотрим ситуацию после игры, кто как себя чувствует. Завтра примем решение, если будет нужно делать перестановки, мы их сделаем. Планируется, что Абрамов будет играть с Австрией», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

В следующем матче МЧМ-2021 российская «молодежка» сыграет с командой Австрии. 0