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    Чехия — максимально неудобный соперник для России, заявил Ротенберг

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал поражение молодежной сборной России от Чехии (0:2) во втором туре группового этапа чемпионата мира.

    Роман Ротенберг
    Роман Ротенберг

    «Мне кажется, эта игра была очень похожа на матч прошлогоднего чемпионата мира, когда чехи обыграли нашу сборную со счетом 4:3.

    Чехи сыграли грамотно тактически, создали максимально сложные условия для сборной России, не удалось найти ключ к обороне соперника, к этим капканам, колючим проволокам, которые они выставили. Здесь важна дальнейшая работа тренерского штаба, здесь много моментов, которые можно сейчас улучшить, чтобы побеждать в следующих матчах, учитывая плей-офф. Надо идти вперед так, как было на прошлом чемпионате мира.

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    • Сборная Чехии — максимально неудобный соперник, это касается и взрослой сборной, всегда с чехами игры складываются очень сложно. Соперник сыграл очень самоотверженно, все шайбы ловили на себя, они после поражения от сборной Швеции были прижаты к стенке, здесь надо отдать им должное.

    В то же время сборной России нужно учиться на ошибках и двигаться вперед. Следующая игра самая важная, все только начинается», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт». 0

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