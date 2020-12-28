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    Финляндия обыграла Швейцарию на молодежном чемпионате мира

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 4:1.

    Сборная Финляндия
    Сборная Финляндия

    По два очка в составе победителей набрали Каспер Симонтайваль (1+1), Антон Лунделль (1+1), Брэд Ламберт (0+2) и Топи Ниемеля (0+2), по шайбе забросили Юусо Пярссинен и Аку Рятю.

    Единственную шайбу у Швейцарии забросил форвард Аттилио Биаска.

    Чемпионат мира U-20. Группа А
    Финляндия (U-20) — Швейцария (U-20) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Лунделл, 4:20. Пярссинен, 24:53 (бол.). Рятю, 50:41 (бол.). Симонтайвал, 56:49 (бол.). — Бьяска, 3:44 (бол.)

    Финны набрали шесть очков и лидируют в группе А. У швейцарцев ноль очков после двух матчей и четвертая позиция. 0

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