Финляндия обыграла Швейцарию на молодежном чемпионате мира

в матче группового турнира молодежного чемпионата мира по хоккею обыграласо счетом 4:1.

По два очка в составе победителей набрали Каспер Симонтайваль (1+1), Антон Лунделль (1+1), Брэд Ламберт (0+2) и Топи Ниемеля (0+2), по шайбе забросили Юусо Пярссинен и Аку Рятю.

Единственную шайбу у Швейцарии забросил форвард Аттилио Биаска.

Чемпионат мира U-20. Группа А Финляндия (U-20) — Швейцария (U-20) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) Голы: Лунделл, 4:20. Пярссинен, 24:53 (бол.). Рятю, 50:41 (бол.). Симонтайвал, 56:49 (бол.). — Бьяска, 3:44 (бол.)

Финны набрали шесть очков и лидируют в группе А. У швейцарцев ноль очков после двух матчей и четвертая позиция. 0