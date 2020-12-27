Швеция разгромила Чехию на молодежном чемпионате мира

Сборная Швеции разгромила команду Чехии (7:1) в первом туре группового этапа молодежного чемпионата мира (U-20) .

Чешский нападающий Ян Мышак открыл счет на 11-й минуте, реализовав большинство. Уже 31 секунду спустя шведы отыгрались стараниями Арвида Костмара.

Затем шайбы за шведов забросили Альбин Сундсвик (30-я минута в большинстве), Эмиль Хейнеман (32-я в меньшинстве), Теодор Нидербах (37-я), Эльмер Седерблом (45-я в большинстве), Оскар Бьерселиус (53-я) и Ноэль Гунлер (58-я в большинстве).

Ранее в группе B сборная России обыграла команду США со счетом 5:3.

28 декабря состоится встреча Чехия — Россия. Шведы в ночь на 29 декабря сыграют с австрийцами. 0