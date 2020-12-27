ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Ничья в пользу «Ливерпуля». Автогол Туанзебе стоил «МЮ» победы в «Боксинг дэй»
  • 22:20
    • «Арсенал» победил в лондонском дерби
  • 21:17
    • «Авангард» подписал контракт с Ковальчуком
  • 18:23
    • «Динамо» в овертайме дожало СКА
  • 17:29
    • «Лестер» ушел от поражения в матче с «МЮ»
  • 17:14
    • Тарасова и Морозов в третий раз стали чемпионами России среди спортивных пар
    Все новости спорта

    Швеция разгромила Чехию на молодежном чемпионате мира

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Швеции
    Сборная Швеции разгромила команду Чехии (7:1) в первом туре группового этапа молодежного чемпионата мира (U-20) .

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Чешский нападающий Ян Мышак открыл счет на 11-й минуте, реализовав большинство. Уже 31 секунду спустя шведы отыгрались стараниями Арвида Костмара.

    Затем шайбы за шведов забросили Альбин Сундсвик (30-я минута в большинстве), Эмиль Хейнеман (32-я в меньшинстве), Теодор Нидербах (37-я), Эльмер Седерблом (45-я в большинстве), Оскар Бьерселиус (53-я) и Ноэль Гунлер (58-я в большинстве).

    Ранее в группе B сборная России обыграла команду США со счетом 5:3.

    28 декабря состоится встреча Чехия — Россия. Шведы в ночь на 29 декабря сыграют с австрийцами. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» снова выиграет с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • «Шпоры» начнут без увертюр
  • «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Спортинг» дожмет оппонента во втором тайме
  • «Белененсеш» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Белененсеш — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Лидс — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Индиана — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Гойаньенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Финляндия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие