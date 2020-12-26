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    «Йокерит» оказался сильнее «Северстали» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Йокерит Северсталь Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного первенства КХЛ «Йокерит» победил «Северсталь» со счетом 4:3 Б.

    Игрок «Йокерита»
    Игрок «Йокерита»

    Изначально «Йокерит» вел в счете 3:0, однако гостям удалось сравнять и перевести игру в дополнительное время.

    Решающий буллит реализовал Йессе Йоэнсуу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 Б (3:2, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Хаапала — 3 (Скленичка), 3:29 — 1:0. Савинайнен — 10 (бол., Норман, Хаапала), 5:54 — 2:0. Хаапала — 4 (Норман, Крейчик), 8:56 — 3:0. Гераськин — 6 (Вихарев, Провольнев), 13:16 — 3:1. Петунин — 12 (Виттасмяки), 18:28 — 3:2. Вовченко — 11, 43:06 — 3:3Победный буллит: ЙоэнсууВратари: Линдбек — Шостак (Шугаев, 5:54).Штраф: 6 — 8Броски: 28 (11+10+3+4) — 36 (10+12+13+1)

    Отметим, что этой победой «Йокерит» прервал серию из четырех поражений. Для «Северстали» это третье фиаско в чемпионате подряд. 0

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