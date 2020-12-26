Сборная Финляндии взяла верх над командой Германии на МЧМ

Сборнаяобыграла командув матче групповой стадии молодежного чемпионата мира со счетом 5:3 (2:0, 3:2, 0:1).

В составе победителей по голу забили Антон Лунделль, Аку Рятю, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. У Германии отличились Самуэль Дюбе, Тим Штюцле и Флориан Элиас.

Эта победа позволила Финляндии возглавить группу А, обойдя Словакию, которая ранее обыграла Швейцарию (1:0).

Молодежный чемпионат мира-2020 Группа A Германия U20 — Финляндия U20 — 3:5 (0:2, 2:3, 1:0) Голы: Дюбе, 25:34 (бол.). Штуцле, 30:35. Элиас, 48:13. — Лунделл, 3:38. Рятю, 19:48. Пюхтия, 21:39. Ниемеля, 31:53. Никканен, 33:51 (бол.)

Также в этой группе выступает Канада, которая проведет свой первый матч на турнире позднее с Германией. Финляндия в следующем матче встретится со Швейцарией. 0