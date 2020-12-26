ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельНеизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино
  • 07:55
    • Россия одолела США на старте МЧМ-2021
  • 08:19
    • Трансфер Роналду в «МЮ» — лучший в истории АПЛ
  • 07:36
    • «Милуоки» разгромил «Голден Стэйт», «Бруклин» обыграл «Бостон»
  • 23:45
    • Бенитес может сменить Тедеско в «Спартаке»
  • 21:26
    • «Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи»
    Все новости спорта

    Сборная Финляндии взяла верх над командой Германии на МЧМ

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная Германии
    Сборная Финляндии обыграла команду Германию в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира со счетом 5:3 (2:0, 3:2, 0:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей по голу забили Антон Лунделль, Аку Рятю, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. У Германии отличились Самуэль Дюбе, Тим Штюцле и Флориан Элиас.

    Эта победа позволила Финляндии возглавить группу А, обойдя Словакию, которая ранее обыграла Швейцарию (1:0).

    Молодежный чемпионат мира-2020 Группа A
    Германия U20 — Финляндия U20 — 3:5 (0:2, 2:3, 1:0)
    Голы: Дюбе, 25:34 (бол.). Штуцле, 30:35. Элиас, 48:13. — Лунделл, 3:38. Рятю, 19:48. Пюхтия, 21:39. Ниемеля, 31:53. Никканен, 33:51 (бол.)

    Также в этой группе выступает Канада, которая проведет свой первый матч на турнире позднее с Германией. Финляндия в следующем матче встретится со Швейцарией. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» не оступиться против «Ньюкасла»?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.99
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Швеция U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Очередная версия из шести матчей
  • Завтра в 22:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ботафого — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие