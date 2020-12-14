Марьямяки: Трудно выиграть матчи, в которых постоянно играешь в меньшинстве

Главный тренер «Йокерита»прокомментировал поражение отв матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

«Вчера был тяжелый матч, в котором мы совсем не были готовы в первом периоде.

Сегодня были готовы лучше. Я доволен тем, как ребята действовали сегодня в формате "5 на 5", но трудно выиграть матчи, в которых постоянно играешь в меньшинстве.

Трудно быть довольным после матча с таким количеством удалений. Странно смотреть на статистику, когда мы 20 минут играем в меньшинстве.

Сегодня было снова видно, что мы получили больше удалений, чем соперник. Они падают, умирают там. Это странно, просто странно», — приводит слова Марьямяки пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс», набрав 60 очков, продолжает занимать первое место на «Востоке». У «Йокерита» — восьмая позиция на «Западе» и 39 очков. 0