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    Марьямяки: Трудно выиграть матчи, в которых постоянно играешь в меньшинстве

    Хоккей Йокерит Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

    Лаури Марьямяки
    Лаури Марьямяки

    «Вчера был тяжелый матч, в котором мы совсем не были готовы в первом периоде.

    Сегодня были готовы лучше. Я доволен тем, как ребята действовали сегодня в формате "5 на 5", но трудно выиграть матчи, в которых постоянно играешь в меньшинстве.

    Трудно быть довольным после матча с таким количеством удалений. Странно смотреть на статистику, когда мы 20 минут играем в меньшинстве.

    Сегодня было снова видно, что мы получили больше удалений, чем соперник. Они падают, умирают там. Это странно, просто странно», — приводит слова Марьямяки пресс-служба «Ак Барса».

    «Ак Барс», набрав 60 очков, продолжает занимать первое место на «Востоке». У «Йокерита» — восьмая позиция на «Западе» и 39 очков. 0

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