«Спартак» на выезде победил «Сочи»

В составе красно-белых шайбы забросили Сергей Широков (11-я минута), Михаил Котляревский (15), Яков Рылов (20) и Илья Талалуев (25),
За сочинскую команду отличились Даниил Мироманов (24), Игорь Руденков (34) и Юрий Александров (52).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Голы: Широков — 15 (бол., Бакош, Юсе), 10:07 — 0:1. Котляревский — 1 (Юсе), 14:53 — 0:2. Рылов — 2 (бол., Зубов), 19:50 — 0:3. Мироманов — 8 (Погоришный, Гараев), 23:17 — 1:3. Талалуев — 8 (Сериков, Цыплаков), 24:45 — 1:4. Руденков — 8 (бол., Мироманов), 33:40 — 2:4. Александров — 1 (Володин, Колготин), 51:38 — 3:4Вратари: Кульбаков (Красиков, 20:00, 58:58) — ГудачекБроски: 23 (6+11+6) — 31 (17+5+9)Штраф: 6 — 6
«Спартак» 40 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 26 очками занимают на «Западе» десятое место. 0