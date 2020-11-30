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    СКА по буллитам проиграл «Йокериту»

    Хоккей КХЛ СКА Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил финскому «Йокериту» в серии буллитов — 2:1 Б.

    В основное время матча за армейцев отличился Кирилл Марченко, а гости ответили точным броском Хенрика Хаапала. Автором победного буллита стал Йессе Йоэнсуу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Марченко — 9 (Ожиганов, Кетов), 10:32 — 1:0. Хаапала — 2 (Мяеналанен, Пакаринен), 36:22 — 1:1Победный буллит: ЙоэнсууВратари: Хелльберг — ЛиндбекБроски: 28 (11+6+9+2) — 27 (8+8+6+5)Штраф: 4 — 6

    В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает вторую позицию, имея в своем активе 44 очка после 32 матчей. «Йокерит» поднялся на седьмое место. Финский клуб провел 25 игр, в которых набрал 32 очка. 0

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