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    Травма глаза вынудила обладателя Кубка Стэнли завершить карьеру

    Хоккей Нью-Йорк Айлендерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Защитник «Нью-Йорк Алейндерс» Джонни Бойчак завершил профессиональную карьеру, сообщает официальный сайт клуба.

    Джонни Бойчак
    Джонни Бойчак

    36-летний хоккеист был вынужден принять это решение из-за травмы глаза. Он получил порез лица коньком в марте в матче против «Монреаля».

    «После многочисленных и тщательных медицинских обследований Бойчак вынужден закончить карьеру из-за травмы глаза. Ранее он получил повреждение этого же глаза», — говорится в сообщении.

    В НХЛ защитник принял участие в 725 матчах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 152 результативные передачи при показателе полезности «+123» и 331 минуте штрафного времени. В сезоне 2010/2011 стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона». 0

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