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    ЦСКА на выезде разгромил минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА в Минске разгромил «Динамо» со счетом 5:1 в матче регулярного турнира Континентальной хоккейной лиги.

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА

    Вперед вышли хозяева, благодаря голу Брэндона Козуна. После этого дубль в составе «армейцев» сделал Марио Кемпе.

    В третьем периоде Брэндон Лайпсик тоже оформил две шайбы, сделав серьезную заявку на победу. Пятую шайбу «красно-синих» забросил Константин Окулов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
    Голы: Козун — 13 (мен.), 11:01 — 1:0. Кемпе — 6 (бол., Лайпсик, Локтионов), 22:56 — 1:1. Кемпе — 7 (Слепышев), 33:57 — 1:2. Лайпсик — 5 (бол.), 48:46 — 1:3. Лайпсик — 6 (бол., Кемпе, Локтионов), 50:45 — 1:4. Окулов — 9 (бол., Киселевич, Мамин), 50:59 — 1:5Вратари: Фурх — ЮханссонШтраф: 38 — 15Броски: 29 (6+10+13) — 31 (15+9+7)

    ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице «Запада» (47 очков). У «Динамо» 32 пункта и пятое место. 0

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