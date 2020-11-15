ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола еще никогда не отвоевывал чемпионство«Манчестер Сити» вернет титул в случае решения двух проблем
  • 07:49
    • Наставник сборной Англии скрыл информацию о заражении коронавирусом
  • 07:16
    • Матч Румынии и Норвегии в ЛН не состоится
  • 00:46
    • Херард Морено спас испанцев от поражения
  • 00:37
    • Франция обыграла Португалию и вышла в «Финал четырех» Лиги наций
  • 00:36
    • Украина потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций
    Все новости спорта

    «Амур» выиграл у «Авангарда»

    Хоккей КХЛ Авангард Амур Прогнозы на КХЛ
    «Амур» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Хабаровске.

    Игроки «Амура»
    Игроки «Амура»

    Хозяева выиграли со счетом 2:1.

    «Амур» вышел вперед на 18-й минуте усилиями Дмитрия Архипова, а во втором периоде увеличил свое преимущество — отличился Александр Полунин. На 29-й минуте Алексей Потапов установил окончательный счет на табло.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Голы: Архипов — 1 (Михасенок), 17:43 — 1:0. Полунин — 4 (Турбин), 24:24 — 2:0. Потапов — 1 (мен., Стась), 28:55 — 2:1Вратари: Аликин — Грубец (58:20)Штраф: 12 — 10Броски: 26 (10+12+4) — 36 (9+16+11)

    После этого матча «Авангард» остается на второй позиции в Восточной конференции (34 очка). «Амур» (22 очка) поднялся на девятое место. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Турция разгромить Россию?
  • Турция — Россия. Прогноз и ставки
  • 5.25
    •
  • Сможет ли Бельгия взять реванш у Англии?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сможет ли Рублев удивить Надаля?
  • Надаль — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  5.25
  • Прогноз на матч Турция — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бельгия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Надаль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Италия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Словения — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие