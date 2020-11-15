«Амур» выиграл у «Авангарда»

обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Хабаровске.

Хозяева выиграли со счетом 2:1.

«Амур» вышел вперед на 18-й минуте усилиями Дмитрия Архипова, а во втором периоде увеличил свое преимущество — отличился Александр Полунин. На 29-й минуте Алексей Потапов установил окончательный счет на табло.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Архипов — 1 (Михасенок), 17:43 — 1:0. Полунин — 4 (Турбин), 24:24 — 2:0. Потапов — 1 (мен., Стась), 28:55 — 2:1Вратари: Аликин — Грубец (58:20)Штраф: 12 — 10Броски: 26 (10+12+4) — 36 (9+16+11)

После этого матча «Авангард» остается на второй позиции в Восточной конференции (34 очка). «Амур» (22 очка) поднялся на девятое место. 0