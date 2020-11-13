Овечкин: Поражение в финале Олимпиады-2018 стало бы позором нашего хоккея

Нападающий «Вашингтона»поделился воспоминаниями о том, как сборная России выступала на Олимпийских играх.

«Игры 2010 года в Ванкувере? К сожалению, на тот момент у нас собралась шикарная команда, но мы не знали, как играть. Вот и все.

Мы не смотрели видео, как играет, допустим, Канада или другие команды. Нам просто говорили: "Сегодня играем 1-3-1". А если другая команда играет по 1-3-1, почему мы должны играть так? Мы не знали, как играют другие. Знали свою тактику, по которой всегда действовали.

У нас на каждую Олимпиаду собирается команда мощнейшая. Возьмите Турин, когда мы обыграли канадцев, проиграли финнам, а потом — чехам за третье место. То же самое. У команд, выигравших Олимпиаду, совсем по-другому система работает. Это сейчас все уже понимают, что к чему.

Почему с Малкиным не пошло в Сочи? Там не получилось у всей команды. Такое бывает. На нас было колоссальное давление со всех сторон. Ты играешь дома и понимаешь, что все скандируют: "Россия, Россия!". Это кайф, но какое давление. Если ошибся, понимаешь: "Так, хорошо, сейчас тебе вставят". Но это определенный кайф и память на всю жизнь. К сожалению, мы не взяли медалей, хотя по составу и по всему мы должны были быть в тройке. Но не получилось.

В Ванкувере не работала вся российская система, не только тренерская. Никто не понимал, что делать. Мы выиграли чемпионат мира в 2008 году просто за счет ребят. В раздевалке была офигенная атмосфера, у нас был коллектив, который никого не слушал и сам решал, как будем играть. Все, переходим на три звена. Федоров с Марковым подошли к Быкову и сказали: "Вячеслав Аркадьевич, мы играем в три звена". В итоге выиграли.

Что было бы с нашим хоккеем, если бы в Пхенчхане не забил в конце Гусев? Был бы трындец — в прямом и переносном смысле. Это был бы позор нашего хоккея», — рассказал Овечкин в новом выпуске шоу Дмитрия Сычева на YouTube. 0