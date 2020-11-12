«Витязь» — СКА: счет матча 1:8, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Подольске, завершилась со счетом 8:1 (2:1, 4:0, 2:0).

В составе победителей отличились Миро Аалтонен, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Данила Галенюк, Василий Токранов, Василий Подколзин, Иван Морозов и Йоонас Кемппайнен.

У отличился Александр Дергачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» — СКА — 1:8 (1:2, 0:4, 0:2) Голы: Аалтонен (Швец-Роговой, Антипин), 01:15 — 0:1. Бенгтссон (Вей), 07:04 — 0:2 (бол). Дергачев (Дэнфорт, Семин), 07:46 — 1:2 (бол). Ожиганов (Ткачев, Токранов), 26:49 — 1:3 (бол). Галенюк (Вей, Подколзин), 32:50 — 1:4. Токранов (Ткачев, Ожиганов), 36:51 — 1:5 (бол). Подколзин (Марченко, Вей), 37:23 — 1:6. Морозов (Ожиганов, Хуснутдинов), 44:58 — 1:7. Кемппайнен (Аалтонен), 51:15 — 1:8 (бол)Вратари: Ежов (00:00 — 36:51), Тодыков (36:51 — 60:00) — АскаровБроски: 25 — 29Штраф: 8 — 10

СКА набрал 31 очко и идет вторым на Западе. У «Витязя» 25 очков и седьмая позиция.

Челябинский «Трактор» обыграл дома «Ак Барс» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

У победителей отличились Томаш Гика и Алексей Бывальцев , у гостей шайбу забросил Кристиан Хенкель.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Гика — 6 (бол., Пилут, Калинин), 20:26 — 1:0. Бывальцев — 6 (бол., Пилут, Авцин), 22:02 — 2:0. Хенкель — 1 (Тихонов, Азеведо), 26:18 — 2:1Вратари: Федотов — Рейдеборн (58:56 — 59:54)Штраф: 26 — 22Броски: 31 (8+18+5) — 26 (9+11+6)

Казахстанский «Барыс» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

У победителей шайбы забросили Линус Виделль и Якоб Лилья, у хозяев отличился Марат Хайруллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Голы: Виделль — 5 (бол., Вароун, Шестаков), 2:22 — 0:1. Хайруллин — 6 (Сидоров, Гудачек), 7:08 — 1:1. Лилья — 6 (Михайлис, Дитц), 21:12 — 1:2Вратари: Иванников (59:07) — ОртиоШтраф: 8 — 8Броски: 29 (14+5+10) — 28 (13+8+7)

Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел четвертое подряд поражение, проиграв нижегородскому «Торпедо» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

Шайбы забросили Дамир Жафяров и Кирилл Ураков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Жафяров — 7 (бол., Чехович, Уайдмэн), 12:19 — 1:0. Ураков — 3 (Перескоков, Уайдмэн), 27:04 — 2:0Вратари: Серебряков — Шикин (59:03)Штраф: 4 — 4Броски: 42 (14+24+4) — 38 (10+13+15)

Вратарь торпедовцев Никита Серебряков отразил 38 бросков. 0