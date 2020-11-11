Шестеркин: Болельщики называли Шешнеркин в первом матче в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»поделился воспоминаниями о первом матче в НХЛ.

«С "Колорадо" был самый первый матч, громко скандировали мое имя болельщики. Как называли фанаты? Шешнеркин, Шестеркин… Я не обижаюсь, фамилия не очень легкая для них.

Что с английским языком? В школе я изучал его, был на хорошем уровне, но потом "забил". Сейчас лучше. На тренировках с тренером по вратарям все проще, чем с главным, здесь работает язык хоккея, у меня одна установка — ловить шайбу.

Пустоту без хоккея осенью заполняю тренировками, с семьей побыть, в Москве побывать. Жду новый сезон, по хоккею тоже соскучился. Привык ли к Нью-Йорку? Поначалу тяжело было, много людей, начали гулять, много километров пешком прошагали, народу там сумасшедшее количество. Центральный парк — одно из самых любимых мест.

Для меня отпуск уже закончился, начал тренироваться, и главное — просто не перегореть», — приводит слова Шестеркина «Матч ТВ». 0