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    Шестеркин: Болельщики называли Шешнеркин в первом матче в НХЛ

    Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился воспоминаниями о первом матче в НХЛ.

    Игорь Шестеркин
    Игорь Шестеркин

    «С "Колорадо" был самый первый матч, громко скандировали мое имя болельщики. Как называли фанаты? Шешнеркин, Шестеркин… Я не обижаюсь, фамилия не очень легкая для них.

    Что с английским языком? В школе я изучал его, был на хорошем уровне, но потом "забил". Сейчас лучше. На тренировках с тренером по вратарям все проще, чем с главным, здесь работает язык хоккея, у меня одна установка — ловить шайбу.

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    • Пустоту без хоккея осенью заполняю тренировками, с семьей побыть, в Москве побывать. Жду новый сезон, по хоккею тоже соскучился. Привык ли к Нью-Йорку? Поначалу тяжело было, много людей, начали гулять, много километров пешком прошагали, народу там сумасшедшее количество. Центральный парк — одно из самых любимых мест.

    Для меня отпуск уже закончился, начал тренироваться, и главное — просто не перегореть», — приводит слова Шестеркина «Матч ТВ». 0

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