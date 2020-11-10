Макеев: Дацюк — самый быстрый в нашей тройке. Нам с Голышевым смешно и стыдно

Нападающий «Автомобилиста»поделился впечатлениями от игры в одном звене с

«Нас поставили вместе не сразу. Изначально на сборах не было части наших тренеров. И у меня было другое сочетание. Не помню, с кем, но точно без Павла Валерьевича. И поставили нас вместе буквально через три тренировки после приезда Питерса. Тогда и появилось наше сочетание с Дацюком и Анатолием Голышевым.

Если вы посмотрите статистику, то в первых 15 матчах сезона Павел Валерьевич был самым быстрым в нашей тройке. Нам с Голышевым даже где-то по-хоккейному было смешно и стыдно. Мне 28 лет, Толе — 25, а Дацюку — 42. И он быстрее нас двигается и все делает. Мы даже вместе шутили, что у него свой особенный чип находится в майке, который все отслеживает и по-своему замеряет его скорости.

Но на самом деле даже невооруженным взглядом было видно, как он быстро двигается, как здорово готов. Что касается отработки в обороне, то я бы не сказал, что кто-то в нашем звене делает это меньше, а кто-то больше. Кто первый успевает вернуться в свою зону, тот и отрабатывает. Все зависит от конкретной игровой ситуации», — сказал Макеев «Известиям». 0