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    Чехия всухую победила Финляндию на Кубке Карьяла

    Хоккей Кубок Карьяла Евротур Сборная Финляндии Сборная Чехии
    Сборная Чехии одержала победу над командой Финляндии (2:0) в матче 2-го тура Кубка Карьяла.

    Сборная Чехии
    Сборная Чехии

    В середине первого периоды чехи вышли вперед благодаря шайбе Андрея Нестрашила. Упрочил преимущество своей команды Ян Ордос.

    Хоккей. Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Финляндия — Чехия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Нестрашил — 1 (Г. Зогорна, Галвас), 12:28 — 0:1. Ордош — 1 (Моравчик, Ленц), 20:31 — 0:2Вратари: Раяниеми (58:32) — ГраховинаБроски: 29 (12+13+4) — 24 (6+6+12)Штраф: 2 — 10

    После двух матчей сборная Чехии набрала шесть очков и опережает команду России на один балл. Команды определят победителя первого этапа Евротура в очном противостоянии. 0

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