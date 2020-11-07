Чехия всухую победила Финляндию на Кубке Карьяла

Сборная Чехии
globallookpress.com
В середине первого периоды чехи вышли вперед благодаря шайбе Андрея Нестрашила. Упрочил преимущество своей команды Ян Ордос.
Хоккей. Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Финляндия — Чехия — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Нестрашил — 1 (Г. Зогорна, Галвас), 12:28 — 0:1. Ордош — 1 (Моравчик, Ленц), 20:31 — 0:2Вратари: Раяниеми (58:32) — ГраховинаБроски: 29 (12+13+4) — 24 (6+6+12)Штраф: 2 — 10
После двух матчей сборная Чехии набрала шесть очков и опережает команду России на один балл. Команды определят победителя первого этапа Евротура в очном противостоянии. 0