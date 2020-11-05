Сборная России разгромила Финляндию на «Кубке Карьяла»

разгромила(6:2) в первом матче Евротура в Хельсинки.

В составе победителей отличились Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Илья Сафонов, Даниил Чайка, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

В коллективе Юкки Ялонена шайбы забросили Эльмери Эронен и Ере Саллинен.

Евротур. Кубок Карьяла Россия — Финляндия — 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) Голы: Амиров — 1, 1:42 — 1:0. Хуснутдинов — 1 (Чайка), 11:21 — 2:0. Сафонов — 1 (Подколзин, Афанасьев), 16:53 — 3:0. Эронен — 1 (Пелтола), 22:33 — 3:1. Чайка — 1 (Афанасьев, Подколзин), 35:47 — 4:1. Чинахов — 2, 38:20 — 6:1. Чинахов — 2 (Сафонов, Грошев), 38:20 — 6:1. Саллинен — 1 (Кемиляйнен), 40:46 — 6:2Вратари: Аскаров — СетяненБроски: 26 (7+5+14) — 19 (9+7+3)Штраф: 22 — 35

Свой следующий матч россияне проведут в субботу, 7 ноября против шведов. Финны в этот день встретятся с командой Чехии.

В настоящий момент Россия и Чехия имеют по 3 очка в турнирной таблице. 0