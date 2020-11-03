«Автомобилист» подписал защитника сборной Германии

Защитникстал новичком

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Одностороннее соглашение с 32-летним немецким хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

У Хольцера за плечами — выступление в НХЛ. Он играл за «Торонто», «Анахайм» и «Нэшвилл», в который перешел по ходу прошлого сезона. Всего он провел в лиге 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков.

В составе сборной Германии защитник выступал на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Всего провел 42 матча, набрав 4 (2+2) очка. 0