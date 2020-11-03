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    «Автомобилист» подписал защитника сборной Германии

    Хоккей Автомобилист КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Защитник сборной Германии Корбиниан Хольцер стал новичком «Автомобилиста».

    Корбиниан Хольцер
    Корбиниан Хольцер

    Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    Одностороннее соглашение с 32-летним немецким хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

    У Хольцера за плечами — выступление в НХЛ. Он играл за «Торонто», «Анахайм» и «Нэшвилл», в который перешел по ходу прошлого сезона. Всего он провел в лиге 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков.

    В составе сборной Германии защитник выступал на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Всего провел 42 матча, набрав 4 (2+2) очка. 0

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