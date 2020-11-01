«Магнитка» дома одолела «Трактор»

Магнитогорскийобыграл челябинский(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы на счету Сергея Мозякина, Семена Кошелева, Юхо Ламмикко и Егора Мартынова, поразившего пустые ворота.

Единственный гол гостей оформил Вячеслав Основин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Мозякин — 3 (бол., Бек, Яковлев), 13:26 — 1:0. Кошелев — 7 (бол., Плотников, Мартынов), 18:07 — 2:0. Ламмикко — 6 (Плотников), 39:08 — 3:0. Основин — 4 (Бывальцев), 42:58 — 3:1. Мартынов — 3 (п.в.), 59:18 — 4:1Вратари: Олкинуора — Вилл (58:31 — 59:18)Броски: 24 (9+6+9) — 29 (10+4+15)Штраф: 8 — 12

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» расположился на шестой позиции с 29 очками. В активе «Трактора» на одно очко больше и четвертая строчка. 0