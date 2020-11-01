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    «Магнитка» дома одолела «Трактор»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Трактор Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» Мг
    «Металлург» Мг

    В составе победителей шайбы на счету Сергея Мозякина, Семена Кошелева, Юхо Ламмикко и Егора Мартынова, поразившего пустые ворота.

    Единственный гол гостей оформил Вячеслав Основин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Мозякин — 3 (бол., Бек, Яковлев), 13:26 — 1:0. Кошелев — 7 (бол., Плотников, Мартынов), 18:07 — 2:0. Ламмикко — 6 (Плотников), 39:08 — 3:0. Основин — 4 (Бывальцев), 42:58 — 3:1. Мартынов — 3 (п.в.), 59:18 — 4:1Вратари: Олкинуора — Вилл (58:31 — 59:18)Броски: 24 (9+6+9) — 29 (10+4+15)Штраф: 8 — 12

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» расположился на шестой позиции с 29 очками. В активе «Трактора» на одно очко больше и четвертая строчка. 0

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