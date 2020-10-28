ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 19:45
    • Сафонов, Берг и Вильена выйдут в старте «Краснодара» на матч с «Челси»
  • 17:05
    • Безбородов и Левников отстранены по итогам матча «Краснодар» — «Спартак»
  • 16:53
    • Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ
  • 16:38
    • Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Кварацхелией
  • 16:21
    • «Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодежном первенстве
    Все новости спорта

    «Автомобилист» в овертайме дожал «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме обыграл ярославский «Локомотив» (1:0 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    Единственную шайбу в этой встрече в овертайме забросил нападающий Брукс Мэйсек (61-я минута).

    Голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж отразил 35 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Мэйсек — 9 (Макеев), 60:28 — 1:0Вратари: Коварж — КоноваловБроски: 23 (10+7+4+2) — 35 (9+12+14+0)Штраф: 12 — 6

    «Автомобилист» набрал 31 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив», имея в активе 30очков, занимает на «Западе» третье место.

    В следующем матче екатеринбургская команда на своем льду сыграет против рижского «Динамо», а ярославский клуб встретится в гостях с «Динамо» (Москва). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Милан — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Риека
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Гранада — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие