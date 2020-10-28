«Автомобилист» в овертайме дожал «Локомотив»

Екатеринбургскийв овертайме обыграл ярославский(1:0 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу в этой встрече в овертайме забросил нападающий Брукс Мэйсек (61-я минута).

Голкипер екатеринбургской команды Якуб Коварж отразил 35 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Мэйсек — 9 (Макеев), 60:28 — 1:0Вратари: Коварж — КоноваловБроски: 23 (10+7+4+2) — 35 (9+12+14+0)Штраф: 12 — 6

«Автомобилист» набрал 31 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив», имея в активе 30очков, занимает на «Западе» третье место.

В следующем матче екатеринбургская команда на своем льду сыграет против рижского «Динамо», а ярославский клуб встретится в гостях с «Динамо» (Москва). 0