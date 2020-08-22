Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ
globallookpress.com
«Сент-Луис» сложил чемпионские полномочия, проиграв накануне «Ванкуверу» в шестой встрече (2:6) и в противостоянии в целом (2:4).
Все пары второго раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:
Восточная конференция. Полуфинал
«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс»
«Тампа-Бэй» — «Бостон».
Западная конференция. Полуфинал
«Вегас» — «Ванкувер»
«Колорадо» — «Даллас».
Стартовый матч данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли состоится 22 августа. Сыграют «Колорадо» и «Даллас». 0