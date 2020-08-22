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    Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ

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    Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ
    Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ

    «Сент-Луис» сложил чемпионские полномочия, проиграв накануне «Ванкуверу» в шестой встрече (2:6) и в противостоянии в целом (2:4).

    Все пары второго раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:

    Восточная конференция. Полуфинал

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс»
    «Тампа-Бэй» — «Бостон».

    Западная конференция. Полуфинал

    «Вегас» — «Ванкувер»
    «Колорадо» — «Даллас».

    Стартовый матч данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли состоится 22 августа. Сыграют «Колорадо» и «Даллас». 0

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