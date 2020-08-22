Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ

Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сент-Луис» сложил чемпионские полномочия, проиграв накануне «Ванкуверу» в шестой встрече (2:6) и в противостоянии в целом (2:4).

Все пары второго раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:

Восточная конференция. Полуфинал

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Тампа-Бэй» — «Бостон».

Западная конференция. Полуфинал

«Вегас» — «Ванкувер»

«Колорадо» — «Даллас».

Стартовый матч данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли состоится 22 августа. Сыграют «Колорадо» и «Даллас». 0