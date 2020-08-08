ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?Футбол на фоне коронавируса. Десять ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 07:48
    • «Торонто» обыграл «Коламбус» и сравнял счет в серии
  • 07:00
    • «Питтсбург» уступил «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли
  • 23:56
    • «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 23:53
    • «Манчестер Сити» обыграл «Реал» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
  • 21:00
    • «Зенит» победил «Локо» в матче за Суперкубок России
    Все новости спорта

    «Питтсбург» уступил «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    «Монреаль» выиграл у «Питтсбурга» в четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

    Хоккеист «Монреаля»
    Хоккеист «Монреаля»

    Оба гола были забиты в конце матча: на 56-й минуте отличился Арттури Лехконен, а за 32 секунды до финальной сирены — Ши Уэбер.

    Счет в серии стал 3:1 в пользу «Монреаля».

    Таким образом, «Монреаль» вышел в следующий раунд плей-офф, а «Питтсбург» завершил борьбу на турнире.

    НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд. Четвертый матч
    «Монреаль» — «Питтсбург» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Лехконен — 1 (Байрон), 55:49 — 1:0. Уэбер — 2 (п.в.), 59:28 — 2:0Вратари: Прайс — Джерри (58:32 — 59:28, 59:43)Штраф: 4-4Броски: 22 (5+6+11) — 22 (8+5+9)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли Месси в ворота «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Разгромит «Бавария» команду Лэмпарда?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Тамбов» продолжит удачно играть с «Ростовом»?
  • «Тамбов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тамбов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч БАТЭ — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие