«Питтсбург» уступил «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли

выиграл ув четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Оба гола были забиты в конце матча: на 56-й минуте отличился Арттури Лехконен, а за 32 секунды до финальной сирены — Ши Уэбер.

Счет в серии стал 3:1 в пользу «Монреаля».

Таким образом, «Монреаль» вышел в следующий раунд плей-офф, а «Питтсбург» завершил борьбу на турнире.