«Питтсбург» уступил «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли

Хоккеист «Монреаля»
twitter.com/CanadiensMTL
Оба гола были забиты в конце матча: на 56-й минуте отличился Арттури Лехконен, а за 32 секунды до финальной сирены — Ши Уэбер.
Счет в серии стал 3:1 в пользу «Монреаля».
Таким образом, «Монреаль» вышел в следующий раунд плей-офф, а «Питтсбург» завершил борьбу на турнире.
НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд. Четвертый матч
«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Лехконен — 1 (Байрон), 55:49 — 1:0. Уэбер — 2 (п.в.), 59:28 — 2:0Вратари: Прайс — Джерри (58:32 — 59:28, 59:43)Штраф: 4-4Броски: 22 (5+6+11) — 22 (8+5+9)