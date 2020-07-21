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    20 представителей «Авангарда» сдали положительные тесты на коронавирус

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    В омском «Авангарде» зафиксирована вспышка коронавируса. Сразу 20 представителей клуба сдали положительные тесты на COVID-19.

    Хоккеисты «Авангарда»
    Хоккеисты «Авангарда»

    Эту информацию подтвердил генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков.

    «С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала.

    Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор.

    За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — приводит слова Волкова официальный сайт клуба. 0

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