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    Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в этом сезоне

    Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз Прогнозы на НХЛ
    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал обладателем «Бэрри Эшби Трофи» по итогам сезона-2019/2020.

    Иван Проворов
    Иван Проворов

    Награда ежегодно вручается лучшему защитнику «Флайерз» по итогам голосования спортивных журналистов и телеведущих.

    «Это большая честь. В прошлом за команду играло множество классных защитников, которые выигрывали этот приз. Считаю, что в этом году наша оборона стала намного лучше. Мы защищаемся впятером, форварды отрабатывают назад, что позволяет нам получать шайбу обратно быстрее», — цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.

    В нынешнем регулярном чемпионате россиянин стал лидером среди защитников «Флайерз» по голам (13) и очкам (36). Эта награда стала для него второй в карьере. Проворов уже выигрывал ее в сезоне-2016/17. 0

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