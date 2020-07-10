Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в этом сезоне

Защитникстал обладателем «Бэрри Эшби Трофи» по итогам сезона-2019/2020.

Награда ежегодно вручается лучшему защитнику «Флайерз» по итогам голосования спортивных журналистов и телеведущих.

«Это большая честь. В прошлом за команду играло множество классных защитников, которые выигрывали этот приз. Считаю, что в этом году наша оборона стала намного лучше. Мы защищаемся впятером, форварды отрабатывают назад, что позволяет нам получать шайбу обратно быстрее», — цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате россиянин стал лидером среди защитников «Флайерз» по голам (13) и очкам (36). Эта награда стала для него второй в карьере. Проворов уже выигрывал ее в сезоне-2016/17. 0