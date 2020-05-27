Капризов и Сорокин проведут следующий сезон в ЦСКА

Нападающийи вратарь, защищавшие цвета московского, продолжат выступления в столичном клубе в следующем сезоне.

Вероятность по Капризову составляет 95 процентов, по Сорокину — 90, сообщает журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков.

«Камень преткновения в том, что таким вот новичкам могут не разрешить выступать в НХЛ в сезоне-2019/20. Новый чемпионат НХЛ может стартовать, например, в декабре-январе.

И зачем же столько времени Капризову и Сорокину сидеть без дела? Когда можно еще на год подписаться в ЦСКА, где им предлагают очень жирненькие контракты. И начать сезон уже в сентябре, не теряя игровую практику», — сказал Лысенков. 0