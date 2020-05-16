Панарин — главная русская звезда в истории «Рейнджерс»

Нападающийбыл назван главной российской звездойза всю историю клуба по версии русскоязычной версии сайта НХЛ.

Всего россиян в истории «синерубашечников» насчитывается 29 человек, среди которых: два вратаря, 12 защитников и 15 форвардов.

Самым первым россиянином в «Рейнджерс» является Сергей Немчинов, дебютировавший за «Рейнджерс» в 1991 году в возрасте 27 лет и сразу забросивший 30 шайб за сезон.

Напомним, Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой 11,6 миллионов долларов. В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах. 0