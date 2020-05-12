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    «Спартак» подписал финского форварда

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    «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Йори Лехтеря.

    Йори Лехтеря
    Йори Лехтеря

    В московский клуб финский форвард перешел из СКА. Соглашение между сторонами рассчитано на один год.

    В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Лехтеря провел 51 матч, записав на свой счет 30 (15+15) баллов при показателе полезности «+4».

    Ранее в КХЛ Лехтеря защищал цвета ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири», после чего пять лет играл в НХЛ. Всего в КХЛ в общей сложности в активе Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка.

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