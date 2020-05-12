«Спартак» подписал финского форварда

на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом

В московский клуб финский форвард перешел из СКА. Соглашение между сторонами рассчитано на один год.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Лехтеря провел 51 матч, записав на свой счет 30 (15+15) баллов при показателе полезности «+4».

Ранее в КХЛ Лехтеря защищал цвета ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири», после чего пять лет играл в НХЛ. Всего в КХЛ в общей сложности в активе Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка.

Йори Лехтеря стал очередным новичком «Спартака». Контракт с 32-летним финским нападающим подписан до 30 апреля 2021 года.

В прошедшем чемпионате Йори Лехтеря провёл 51 матч в составе СКА, записав на свой счёт 30 (15+15) очков. Всего в КХЛ у Йори 260 матчей и 194 (70+124) очка. pic.twitter.com/NHqqovCUBK — Spartak Moscow (@spartak_hc) May 12, 2020

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