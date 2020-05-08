Романов намерен прибавить в физической составляющей

Новичок «Монреаля»прокомментировал свой переход в состав «Канадиенс».

«Мне в "Монреале" никто не обещал золотых гор. Никто не гарантировал игру в первой команде. Я еду туда доказывать, что могу выступать в основе, играть в НХЛ. И меня хотят видеть в "Канадиенс". Нужно много работать, чтобы чего-то добиться. Просто так ничего не дадут.

Понимаю, что мне надо во всем прибавлять. Нет предела совершенству, всегда нужно работать над собой. Конечно, нужно добавлять в физической составляющей. Больше заниматься в тренажерном зале. Потому что НХЛ — лига быстрее, чем КХЛ. Больше столкновений, силовой борьбы. Я все это понимаю.

Над решением долго не думал. У меня есть мечта играть в НХЛ. И я только рад уехать в Северную Америку, продолжить свою карьеру там. Хочу развиваться. И мне не важно, какой я сейчас, как провел последний сезон, стал ли ведущим защитником КХЛ. Я иду за своей мечтой», — приводит слова Романова официальный сайт НХЛ. 0