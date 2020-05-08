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    «Монреаль» согласовал контракт с Романовым

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    «Монреаль» согласовал условия контракта с защитником московского ЦСКА Александром Романовым.

    Александр Романов
    Александр Романов

    Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Соглашение рассчитано на 3 года, что является стандартным контрактом для новичка НХЛ.

    Как отмечает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, официально соглашение вступит в силу после того, как станет известно, сможет ли Романов выступить за «Монреаль» в нынешнем сезоне.

    Напомним, 20-летний Романов был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте-2018.

    В сезоне 2019-2020 он записал на свой счет 7 результативных передач в 43 матчах регулярного сезона. 0

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