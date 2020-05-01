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    ИИХФ не будет переносить ЧМ-2021 в Швейцарию

    Хоккей Чемпионат мира по хоккеюКоронавирус в спорте
    ИИХФ не будет переносить чемпионат мира 2021 года в Швейцарию. Турнир, как и было запланировано, пройдет в Белоруссии и Латвии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    ИИХФ не будет переносить ЧМ-2021 в Швейцарию
    ИИХФ не будет переносить ЧМ-2021 в Швейцарию

    22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен из-за пандемии коронавируса. Швейцарская федерация хоккея решила не добиваться переноса.

    Основная причина такого решения — экономические риски, которые могут возникнуть при переносе турнира.

    Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в Финляндии, в 2023-м — в России, в 2024-м — в Чехии, в 2025-м — в Швеции и Дании.

    При этом Швейцария сохраняет интерес к проведению ЧМ, в ближайшее время федерация обсудит вопрос подачи заявки. 0

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