Фазель: Думаю, следующей весной узнаем, будут ли игроки НХЛ участвовать в ОИ-2022

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался касательно возможного участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мы наладили очень хороший диалог по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх.

Сейчас мы не знаем, каким будет следующий сезон в НХЛ, каким будет сезон в Европе. Мир сейчас сходит с ума.

Сейчас никто не знает, будут ли игроки НХЛ представлены на Олимпиаде. Но я надеюсь, что как только мы дадим отпор коронавирусу, ситуация в целом поменяется.

НХЛ — мощная профессиональная лига, посмотрим, сколько денег потеряют они, какой ситуация будет в Китае.

Нынешняя ситуация — возможность объединиться. Думаю, следующей весной мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх», — сказал Фазель «Р-Спорт».

Финальный квалификационный турнир Олимпиады-2022 должен пройти с 27 по 30 августа 2020 года.

«Надеюсь, что мы сможем провести финальный квалификационный олимпийских турнир в августе, хотя в целом ситуация с вирусом плохая. Сейчас нельзя с уверенность сказать, что мы его проведем в августе», — сказал Фазель.

Участие в квалификационном турнире примут 12 сборных, включая команды Белоруссии и Латвии, которые разбиты на три группы. Победители квартетов получат путевки на Игры-2022 в Пекине. 0