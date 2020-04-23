Морозов об отъезде россиян в НХЛ: Ребята едут за мечтой, а не за финансами

Президент КХЛвысказался о ситуации с отъездом российских хоккеистов в НХЛ.

«Сейчас все едут [в НХЛ] уже не за за финансами, как в 90-е годы, когда все искали, где заработать хоккеем себе на жизнь.

Сейчас ребята едут за мечтой. Мы следим за ситуацией. За последние годы сколько ребят уехало, столько и возвращается.

Они уезжают, пробуют себя. У нас много примеров: возвращались Григоренко, Нестеров и Трямкин. Такой миграции, чтобы все побежали, нет.

Конечно, хочется, чтобы такие игроки, как Капризов, играли у нас как можно дольше, но понимаем, что у каждого спортсмена есть мечта, к которой он стремится, играет для этого.

Мы не можем не дать игроку возможности реализовать себя», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24». 0