Морозов об отъезде россиян в НХЛ: Ребята едут за мечтой, а не за финансами

Алексей Морозов
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«Сейчас все едут [в НХЛ] уже не за за финансами, как в 90-е годы, когда все искали, где заработать хоккеем себе на жизнь.
Сейчас ребята едут за мечтой. Мы следим за ситуацией. За последние годы сколько ребят уехало, столько и возвращается.
Они уезжают, пробуют себя. У нас много примеров: возвращались Григоренко, Нестеров и Трямкин. Такой миграции, чтобы все побежали, нет.
Конечно, хочется, чтобы такие игроки, как Капризов, играли у нас как можно дольше, но понимаем, что у каждого спортсмена есть мечта, к которой он стремится, играет для этого.
Мы не можем не дать игроку возможности реализовать себя», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24». 0