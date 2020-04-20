Григоренко: Переход в «Коламбус» — мое решение, давления от агента не было

Российский нападающийрассказал, как агентповлиял на его переход в «Коламбус».

Напомним, что 25-летний форвард подписал контракт с «Коламбусом» на один год.

«Мильштейн просто дал предложения, которые были в тот момент. При этом он на протяжении сезона общался со многими командами.

Он сказал, что ко мне есть интерес со стороны "Коламбуса". Мы поговорили с генменеджером, и меня всё устроило. Я сказал агенту, что всё, хочу подписывать контракт.

Это мое решение. Не было давления: мол, садись и подписывай, другого не будет. Нет. Я думаю, в принципе, от агента мало что зависит в таких ситуациях.

Да и вообще любой хоккеист на что играет, то и получает в большинстве случаев. Просто бывают команды, которые сильно хотят какого-то конкретного игрока, поэтому готовы переплатить.

Но в условиях пандемии на большие деньги было бы глупо претендовать», — сказал Григоренко «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Григоренко провел за ЦСКА 51 матч и набрал 43 (20+23) очка. 0