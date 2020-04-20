КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью оформил с «Интером» треблКак изменился футбол за последние 10 лет. От пика Моуринью до господства суперклубов
  • 18:53
    • СБР утвердил тренерский штаб сборных команд на следующий сезон
  • 18:36
    • Нападающий ЦСКА перешел в «Коламбус»
  • 18:23
    • Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо»
  • 13:34
    • Нападающим «Спартака» интересуются два клуба РПЛ
  • 10:13
    • Блаттер назвал символическую сборную Европы всех времен
    Все новости спорта

    Григоренко: Переход в «Коламбус» — мое решение, давления от агента не было

    Хоккей Коламбус Блю Джекетс НХЛ ЦСКА КХЛ Прогнозы на НХЛ
    Российский нападающий Михаил Григоренко рассказал, как агент Дэн Мильштейн повлиял на его переход в «Коламбус».

    Михаил Григоренко
    Михаил Григоренко

    Напомним, что 25-летний форвард подписал контракт с «Коламбусом» на один год.

    «Мильштейн просто дал предложения, которые были в тот момент. При этом он на протяжении сезона общался со многими командами.

    Он сказал, что ко мне есть интерес со стороны "Коламбуса". Мы поговорили с генменеджером, и меня всё устроило. Я сказал агенту, что всё, хочу подписывать контракт.

    Это мое решение. Не было давления: мол, садись и подписывай, другого не будет. Нет. Я думаю, в принципе, от агента мало что зависит в таких ситуациях.

    Да и вообще любой хоккеист на что играет, то и получает в большинстве случаев. Просто бывают команды, которые сильно хотят какого-то конкретного игрока, поэтому готовы переплатить.

    Но в условиях пандемии на большие деньги было бы глупо претендовать», — сказал Григоренко «Матч ТВ».

    В завершившемся сезоне Григоренко провел за ЦСКА 51 матч и набрал 43 (20+23) очка. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Team Secret — Hard Legion
  • 1.90
  • Завтра в 15:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерв» и «Ашхабад» много не забьют
  • «Мерв» — «Ашхабад». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Подтвердит ли Team Secret свою хорошую игровую форму?
  • Team Secret — Hard Legion. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Кто успеет возобновить сезон до лета: Бундеслига, Серия А или никто?
  • Когда вернется большой футбол. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Боян Кркич (слева) Футбол Молодые, да ранние. Семь лучших юных бомбардиров в истории Лиги чемпионовИзучаем биографии семерки лидеров по забитым мячам в ЛЧ, чтобы узнать, что с ними произошло дальше Вчера в 21:390
  • 08:18
    • «Краснодар» планирует подписать защитника «Фейеноорда
  • 19:32
    • Губерниев: Наши проблемы с допингом были столь глубоки, что шлейф до сих пор тянется
  • 19:13
    • Григоренко: Переход в «Коламбус» — мое решение, давления от агента не было
    Роналдиньо Футбол Роналдиньо или Пеле? Кто был лучшим десятым номером в сборной БразилииВ футболке с десятым номером играли многие величайшие футболисты Вчера в 16:490
  • Экспресс дня

  • «Ахал» продолжит свою успешную серию?
  • 3.39
    •
  • 18:51
    • Российский чемпион мира по биатлону завершил карьеру
  • 18:44
    • Семин — о продлении контракта: Сейчас не время об этом говорить
  • 18:10
    • Гран-при Испании пройдет при пустых трибунах
    Арриго Сакки Футбол Последняя преграда на пути к финалу. В начале 90-х великий «Милан» в гостях одолел «Баварию»В сезоне 1989/1990 в полуфинале Кубка европейских чемпионов «Милан» разобрался с мюнхенцами Вчера в 15:310
  • 13:51
    • «Интер» готов предложить 25 миллионов фунтов за форварда «Эвертона»
  • 12:32
    • ПСЖ и «Валенсия» интересуются защитником «Ювентуса»
  • 11:42
    • Джо Харт может перебраться в «Дерби»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Team Secret — Hard Legion
  • Прочие
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие