КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 24-30 марта
  • 01:54
    • НБА может сократить серии плей-офф-2020 до трех матчей
  • 22:16
    • Ла Лига сообщила клубам о планах доиграть сезон летом
  • 21:47
    • Малком — лучший игрок марта в «Зените»
  • 21:06
    • Гэтжи может стать заменой Хабибу в бою с Фергюсоном
  • 20:10
    • Шапи попал в сферу интересов «Спартака»
    Все новости спорта

    Тихонов: Самое важное — что не будут вручать Кубок Гагарина

    Хоккей Ак Барс КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Нападающий казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов высказал мнение о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

    Виктор Тихонов
    Виктор Тихонов

    «Кому вручать Кубок Гагарина или просто медали? Не знаю. Может, по итогам регулярки решат?

    Что делать с раундом плей-офф — вопрос тоже непростой. Что бы ни решили, кто-то всё равно останется недовольным.

    Думаю, самое важное — что не будут вручать Кубок Гагарина. А он — основная задача для топовых команд. "Регулярка" — это здорово, но все всё равно идут к кубку.

    Какое место было бы справедливым для "Ак Барса"? Не могу ответить. Многие команды хорошо играли, заслуженно вышли в плей-офф, закончив сезон не на первых-вторых местах, прошли в следующий раунд.

    Тяжело тут что-то решать. Можно объявить общую ничью — победила дружба», — рассказал игрок Allhockey.ru. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Депортиво Лас-Сабанас» — «Реал Мадрис»
  • 2.55
  • Послезавтра в 01:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Реал Мадрис» побеждать?
  • «Депортиво Лас-Сабанас» — «Реал Мадрис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Чинандега» дома не проиграет «Хувентус Манагуа»?
  • «Чинандега» — «Хувентус Манагуа». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Мидлсбро» и «ВВВ Венло» покажут результативную игру
  • «Мидлсбро» — «ВВВ Венло». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Коронавирус может помешать «Барселоне» удержать МессиОстанется ли аргентинец на «Камп Ноу»? Вчера в 01:450
  • 20:26
    • «Жилина» прекращает свое существование
  • 18:36
    • РФБ опровергла информацию о присвоении титула чемпиона «Химкам»
  • 16:58
    • УЕФА проведет новое совещание по вопросу пандемии коронавируса и проблем в футболе
    Эрлинг Холанн Футбол Яблочко от яблони. 14 футболистов, идущих по стопам своих звездных отцовВ Европе появилась поколение игроков, которым приходися справляться с давлением успеха своих отцов 29/03/2020 в 22:210
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 01:44
    • Тихонов: Самое важное — что не будут вручать Кубок Гагарина
  • 01:34
    • Цорн: Раньше в российском футболе тратили по девизу «После меня хоть потоп»
  • 01:24
    • Терещенко: Если подойти к делу серьёзно, сезон КХЛ еще можно спасти
    Фернандо Морьентес Футбол Глава в истории княжества. «Монако» — «Реал». ЛЧ 2004Четвертьфинальная пара Лиги чемпионов сезона 2003/2004 «Монако» и «Реал» выдала два классных матча, в результате которых красно-белые прошли дальше 29/03/2020 в 20:560
  • 16:46
    • ЦСКА продлил карантин до 1 мая
  • 16:14
    • ЧМ по легкой атлетике перенесен на 2022 год
  • 15:14
    • Месси объявил о существенном сокращении зарплат в «Барселоне»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.88
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие