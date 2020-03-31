Тихонов: Самое важное — что не будут вручать Кубок Гагарина

Нападающий казанского «Ак Барса»высказал мнение о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.

«Кому вручать Кубок Гагарина или просто медали? Не знаю. Может, по итогам регулярки решат?

Что делать с раундом плей-офф — вопрос тоже непростой. Что бы ни решили, кто-то всё равно останется недовольным.

Думаю, самое важное — что не будут вручать Кубок Гагарина. А он — основная задача для топовых команд. "Регулярка" — это здорово, но все всё равно идут к кубку.

Какое место было бы справедливым для "Ак Барса"? Не могу ответить. Многие команды хорошо играли, заслуженно вышли в плей-офф, закончив сезон не на первых-вторых местах, прошли в следующий раунд.

Тяжело тут что-то решать. Можно объявить общую ничью — победила дружба», — рассказал игрок Allhockey.ru. 0