Малкин — первая российская звезда минувшей недели в НХЛ

Нападающийпризнан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

33-летний форвард набрал восемь (2+6) очков в четырех матчах, став лучшим российским бомбардиром недели в лиге. Всего в 54 играх на его счету 71 (23+48) очко. Он в 11-й раз за карьеру достиг этого рубежа.

Второй звездой недели среди россиян стал 27-летний форвард «Колорадо» Владислав Наместников, выменянный из «Оттавы» в дедлайн. Ему удалось стать лучшим российским снайпером недели, забив три гола и сделав одну передачу

Третьей звездой признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который стал самым надежным российским вратарем недели. В трех матчах он одержал две победы, отразив 100 бросков из 105. Его коэффициент надежности составил 95,2%, а число в среднем пропущенных за матч шайб — 1,68. 0