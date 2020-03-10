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    Малкин — первая российская звезда минувшей недели в НХЛ

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Колорадо Эвеланш Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой российской звездой минувшей недели по версии русскоязычного сайта НХЛ.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    33-летний форвард набрал восемь (2+6) очков в четырех матчах, став лучшим российским бомбардиром недели в лиге. Всего в 54 играх на его счету 71 (23+48) очко. Он в 11-й раз за карьеру достиг этого рубежа.

    Второй звездой недели среди россиян стал 27-летний форвард «Колорадо» Владислав Наместников, выменянный из «Оттавы» в дедлайн. Ему удалось стать лучшим российским снайпером недели, забив три гола и сделав одну передачу

    Третьей звездой признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который стал самым надежным российским вратарем недели. В трех матчах он одержал две победы, отразив 100 бросков из 105. Его коэффициент надежности составил 95,2%, а число в среднем пропущенных за матч шайб — 1,68. 0

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