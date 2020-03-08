«Айлендерс» — «Каролина»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

Винсент Трочек
nhl.com
Встреча, которая прошла на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей.
В составе победителей по шайбе забросили Джастин Уильямс (14 минута), Джоэль Эдмундсон (47) и Винсент Трочек (62). Двумя результативными передачами отметился россиянин Андрей Свечников.
У проигравших отличились Райан Пулок (26) и Джош Бейли (56).
В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» занимает девятое место (77 очков), а «Айлендерс» — шестое (79 очков). 0